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Spor

Geleceğe yatırım Haji Wright

Sarı-kırmızılı kulüp, Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'ın transferi için Antalyaspor ile pazarlıklarını sürdürüyor.

10:41 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Haji Wright, bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 10 gol attı.

Haji Wright, bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 10 gol attı.

Galatasaray, Antalyaspor'dan Haji Wright'ı transfer etmek için bastırıyor.


Devre arasında Seferovic'le yollarını ayıran sarı-kırmızılı takımda kiralık sözleşmesi bulunan Icardi sezon sonunda PSG'ye geri dönecek. Gomis'in ise kontratı sezon sonunda bitecek.


Galatasaray Wright'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor. Pazarlıklara 10 milyon eurodan başlayan Antalyaspor, 8 milyon euroya indi. Teklifini 4 milyon eurodan 5'e yükselten Galatasaray, Emre Taşdemir'i ve kiralık olarak Yusuf Demir'i önerdi.


Son güne kadar görüşmeler devam edecek.






#Galatasaray
#Haji Wright
#Antalyaspor
1 saat önce
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Geleceğe yatırım Haji Wright
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