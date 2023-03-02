Geleceğe yatırım Haji Wright

Galatasaray Wright'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor. Pazarlıklara 10 milyon eurodan başlayan Antalyaspor, 8 milyon euroya indi. Teklifini 4 milyon eurodan 5'e yükselten Galatasaray, Emre Taşdemir'i ve kiralık olarak Yusuf Demir'i önerdi.