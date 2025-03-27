Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur taraftardan destek istedi

"Yönetim olarak göreve gelirken bu camia için Süper Lig'e çıkma sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmeye sayılı haftalar kaldı. Her hafta ayrı bir heyecan ve her hafta takımımız için ayrı bir önem teşkil ediyor. Bu heyecana ve bu sezon Süper Lig'le tamamlayacağımız güzel hikayemize sizlerin de ortak olmanız en büyük temennim. Geçtiğimiz haftalarda istemeyerek de olsa yaşadığımız puan kayıplarını telafi etmek sizlerin desteğiyle bizler ve oyuncu kardeşlerimin elinde. Bayram öncesi erken bayram sevinci yaşamak ve yaşatmak isteyen tüm Gençlerbirliği sevdalılarını, Ankara halkını ve tüm sporseverleri Eryaman Stadyumu'nda cuma günü saat 20.30'da oynayacağımız Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasına bekliyorum. Hepimizin desteği, 102 yıllık Cumhuriyetimizle yaşıt Gençlerbirliği'mizi ait olduğu yere Süper Lig'e taşıyacaktır."