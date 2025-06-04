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Gençlerbirliği'nde altyapı seçmeleri tarihi belli oldu

Gençlerbirliği'nde altyapı seçmeleri tarihi belli oldu

16:464/06/2025, Çarşamba
AA
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Gençlerbirliği altyapısı oyuncuları
Gençlerbirliği altyapısı oyuncuları

Gençlerbirliği Futbol Akademisi altyapı seçmeleri, 14-25 Haziran tarihlerinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği'nde altyapı seçmeleri, 14-25 Haziran'da yapılacak.


Türk futboluna çok sayıda oyuncu kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni futbolcuları yetiştirmek için seçme yapacak.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 4-12 Haziran tarihlerinde alınacak.


Seçmeye katılan sporcular, Gençlerbirliği Futbol Akademisi antrenörleri tarafından izlenip değerlendirilecek.





#Gençlerbirliği
#Gençlerbirliği Futbol Akademisi
#İlhan Cavcav Tesisleri
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