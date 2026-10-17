FIFA’dan resmi açıklama geldi: Süper Lig ekibine transfer yasağı
08:44, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:25, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde, Süper Lig’den bir kulüp yer aldı. Süper Lig ekibine, 3 dönem transfer yasağı cezası verildi.
FIFA’nın transfer tescil yasağı listesi açıklandı.
Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan ve sıkıntılı bir süreç yaşayan Eyüpspor’a bir darbe de FIFA’dan geldi.
FIFA’dan Eyüpspor’a 3 dönem transfer yasağı cezası verildi.
Yasağın başlangıç tarihi ise 15 Ekim 2026 olarak kaydedildi.