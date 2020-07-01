SERİE A

Genoa Juventus maç özeti: Juventus şampiyonluğa adım adım

Genoa Juventus maç özeti: Juventus şampiyonluğa adım adım

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 29. haftasında lig lideri Juventus, Genoa’yı deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Genoa-Juvents maç özetini Yeni Şafak Spor'dan izleyebilirsiniz. Juventus bu galibiyetle şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Haber Merkezi AA
Juventus'ta Dybala takımını öne geçiren golü kaydetti.

Juventus'ta Dybala takımını öne geçiren golü kaydetti.

Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus yüklense de gol bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi. Siyah-beyazlı takım, 50. dakikada Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra ani gelişen Juventus atağında Portekizli Cristiano Ronaldo yaklaşık 25 metreden çektiği şutla topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

73. dakikada Douglas Costa, Juventus adına farkı 3’e çıkaran gole imza attı: 3-0.

Ev sahibi Genoa, 76. dakikada Andrea Pinamonti ile farkı 2’ye indiren golü attı: 3-1.

Son dakikalarda ev sahibi takım, gol için yüklense de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 72 puanla zirvedeki yerini korudu. Juventus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden başlayan ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. İtalya Serie A puan durumu için tıklayınız.

Genoa Juventus maç özeti


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