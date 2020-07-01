Genoa Juventus maç özeti: Juventus şampiyonluğa adım adım

Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus yüklense de gol bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi. Siyah-beyazlı takım, 50. dakikada Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra ani gelişen Juventus atağında Portekizli Cristiano Ronaldo yaklaşık 25 metreden çektiği şutla topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

73. dakikada Douglas Costa, Juventus adına farkı 3’e çıkaran gole imza attı: 3-0.

Ev sahibi Genoa, 76. dakikada Andrea Pinamonti ile farkı 2’ye indiren golü attı: 3-1.

Son dakikalarda ev sahibi takım, gol için yüklense de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 72 puanla zirvedeki yerini korudu. Juventus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden başlayan ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. İtalya Serie A puan durumu için tıklayınız.

Genoa Juventus maç özeti



