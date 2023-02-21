Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Galatasaray genç yıldızın peşinde

Süper Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe’yi kadrosuna transfer ederek ses getirmişti. Sarı Kırmızılı ekip bu kez gözünü Yunanistan’a çevirdi. Cimbom Paok forması giyen genç orta saha oyuncusu Giannis Konstantelias'ı transfer etmek istiyor.

22:07 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Giannis Konstantelias

Giannis Konstantelias

Galatasaray, PAOK forması giyen 10 numara Giannis Konstantelias'a 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Yunan ekip ise 15 milyon euro talep etti.

Özellikle AEK maçında yaptığı asistle kalitesini gösteren yıldız oyuncuyla Leeds United ve Manchester United'ın da ilgilendiği yazıldı.

PAOK ile 2027 yılana kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki 10 numara, bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 6 asist yaptı.

Giannis Konstantelias kimdir, nereli, kaç yaşında?

Paok Thessaloniki takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Giannis Konstantelias, 10 Mayıs 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 174 cm boyunda ve kilo olan Giannis Konstantelias, her iki ayağını da kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22'e maça çıkan Giannis Konstantelias, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Giannis Konstantelias, bu sezon 4 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.


Bir hata oluştu


#Giannis Konstantelias
#Galatasraray
#transfer
1 saat önce
default-profile-img
Galatasaray genç yıldızın peşinde
Terörden tutuklu Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Yürü Bay Kemal
Depremzede kadın yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı
Avrupa'nın göbeğine 'savaş ateşi' düştü: 'Doğrudan hedef olacağız'
Kolonları 'yorgun' çıkan Balcalı Hastanesi tahliye ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Minik İpek'in doğum gününü kutladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.