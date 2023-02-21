Galatasaray, PAOK forması giyen 10 numara Giannis Konstantelias'a 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Yunan ekip ise 15 milyon euro talep etti.

Özellikle AEK maçında yaptığı asistle kalitesini gösteren yıldız oyuncuyla Leeds United ve Manchester United'ın da ilgilendiği yazıldı.

PAOK ile 2027 yılana kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki 10 numara, bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 6 asist yaptı.

Giannis Konstantelias kimdir, nereli, kaç yaşında?

Paok Thessaloniki takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Giannis Konstantelias, 10 Mayıs 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 174 cm boyunda ve kilo olan Giannis Konstantelias, her iki ayağını da kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22'e maça çıkan Giannis Konstantelias, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Giannis Konstantelias, bu sezon 4 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.





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