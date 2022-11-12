Giresunsporlu futbolcular galibiyeti kutladı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti. Öne geçen ev sahibi skoru koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu. Konuk ekipte ise 2 golle yıldızlaşan isim Borja Sainz oldu.

Giresunspor soyunma odasında coşku

Maçın ardından galibiyeti soyunma odasında kutlayan Giresunsporlu futbolcular, coşkulu tezahüratlar yaparak eğlendi. Bu anları yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Giresunsporlu oyuncuların Kadıköy'deki galibiyet sevinci https://t.co/fKvk65seK9 — SPOR (@yenisafakspor) November 12, 2022

Bu paylaşımın üzerinden çok geçmeden ise bir fotoğraf paylaşan Giresunspor, AFAD'ın bugün yaptığı tatbikata gönderme yaparak "Tatbikat değil gerçek!" ifadesini kullandı.

Tatbikat değil gerçek! #KadıköyHatırası pic.twitter.com/tCz9fPRVHY REKLAM November 12, 2022

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