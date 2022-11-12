Spor Giresunsporlu futbolcular galibiyeti kutladı
FUTBOL FUTBOL

Giresunsporlu futbolcular galibiyeti kutladı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından konuk ekibin futbolcuları soyunma odasına galibiyeti kutladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunsporlu futbolculardan soyunma odasında galibiyet kutlaması!
Giresunspor, Kadıköy'de galibiyeti kutladı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti. Öne geçen ev sahibi skoru koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu. Konuk ekipte ise 2 golle yıldızlaşan isim Borja Sainz oldu.

Giresunspor soyunma odasında coşku

Maçın ardından galibiyeti soyunma odasında kutlayan Giresunsporlu futbolcular, coşkulu tezahüratlar yaparak eğlendi. Bu anları yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bu paylaşımın üzerinden çok geçmeden ise bir fotoğraf paylaşan Giresunspor, AFAD'ın bugün yaptığı tatbikata gönderme yaparak "Tatbikat değil gerçek!" ifadesini kullandı.

CANLI: Başakşehir-Galatasaray
SPOR
CANLI: Başakşehir-Galatasaray

ÖZET | Manchester City - Brentford: 1-2
SPOR
ÖZET | Manchester City - Brentford: 1-2
Galatasaray farklı kazandı

Galatasaray farklı kazandı

​Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Dört yıl sonra cevap verdiler

Dört yıl sonra cevap verdiler

​Galatasaray'dan sosyal medyada gündem yaratan paylaşım.
Tarihi açıklama

Tarihi açıklama

​Emre Belözoğlu, 7-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray'a teşekkür etti.
'Ara bize iyi gelecek'

'Ara bize iyi gelecek'

​Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetinin ardından konuştu.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
'Altın değerinde...'

'Altın değerinde...'

​Giresunspor'da Hakan Keleş, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.
Fenerbahçe Kadıköy'de mağlup

Fenerbahçe Kadıköy'de mağlup

​Fenerbahçe sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Soğuk duş

Soğuk duş

​Premier Lig'de Manchester City, Brentford'a 2-1 mağlup oldu.
Kadroya almadı

Kadroya almadı

​Okan Buruk yıldız futbolcunun biletini kesti.
'Kötü oynadık'

'Kötü oynadık'

​Rıza Çalımbay beraberliği değerlendirdi.
Sivas'ta <br>kazanan yok

Sivas'ta
kazanan yok

Küme düşme hattındaki iki takım puanları paylaştı.
Dönüşü uzadı

Dönüşü uzadı

​Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den kötü haber.
Kara tabloyu açıkladı

Kara tabloyu açıkladı

"G.Saray mevcut gayrimenkullerini satsa bile yine de borcunu kapatamıyor"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.