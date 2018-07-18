Göçmenlerin zaferi

Fransa’da göçmen karşıtı tutumun giderek yoğunluk kazandığı bir dönemde, ülkeyi Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda şampiyonluğa taşıyan milli takımda turnuvaya damga vuran futbolcularının Afrika kökenli göçmenlerden oluşması dikkati çekti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda zirvede yer alarak ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Fransa’nın kadrosundaki göçmen ve Afrikalı kökenli futbolcular dikkat çekti. Fransa’da göçmen karşıtı tutumun giderek yoğunluk kazandığı bir dönemde, Ülkeyi Dünya Kupası’nda şampiyonluğa taşıyan milli takım futbolcuları şampiyonluk sevincini doyasıya yaşarken, Fransa hükümetinin sığınmacı ve göçmenlere karşı tutumunu da rafa kaldırmış olduğu görülüyor. Takıma verdikleri katkının yanında piyasa değerleriyle de dünya futbolunda kendilerine yer edinen Afrikalı futbolcular, kadronun çoğunluğunu oluşturuyor. 22 kişiden oluşan Fransa Milli Takımı’nın 12 futbolcusu Afrikalı olmak üzere toplam 16 oyuncusu göçmen.
23 OYUNCUNUN 15’İ AFRİKA ASILLI
Fransa Milli Takımı’nın kadrosundaki 23 oyuncudan 15’inin Afrika kökenli olması dikkati çekiyor. 19 yaşında Dünya Kupası’nı kaldırma şansı bulan ve Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, göçmen bir ailenin çocuğu. Mbappe’nin babası Kamerunlu, annesi ise Cezayirli. Manchester United’da mücadele eden Paul Pogba ise Gine asıllı. Diğer yandan Chelsea forması giyen N’Golo Kante’nin annesi ve babası Malili. Monaco’da forma giyen Djibril Sidibe de Mali asıllı. Steve Mandada, PSG’den Presnel Kimpembe ve orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ise Kongolu. Barcelonalı Samuel Umtiti ise Kamerun doğumlu. Kadrodaki diğer futbolculardan Benjamin Mendy Senegal, Blaise Matuidi Angola, Corentin Tolisso Togo, Thomas Lemar Guadeloupe ve Nijerya, Adil Rami Fas, Nabil Fekir ise Cezayir asıllı. Barcelona’nın forvet oyuncusu Ousmane Dembele’nin annesi Moritanyalı, babası da Nijeryalı.
TAKIMDA SADECE 2 FRANSIZ
Takımın kadrosunda Afrikalı futbolcuların yanı sıra İspanyol, İtalyan ve Portekiz asıllı futbolcular da bulunuyor. Atletico Madridli Lucas Hernandez İspanyol, Real Madrid’den Raphael Varane Martinik, Chelsea’de forma giyen Olivier Giroud İtalyan, kaleci Hugo Lloris ise Katalan asıllı. Bir diğer futbolcu Antoine Griezmann’ın babası Alman, annesi Portekizli. Takımın 3’üncü kalecisi Alphonse Areola da Filipinli. Fransa Milli Takımı’nın sadece iki Fransız futbolcusu bulunuyor. Bu isimler Benjamin Pavard ve Florian Thauvin olarak göze çarpıyor. Takımda aynı zamanda Djibril Sidibe, N’Golo Kante, Paul Pogba, Benjamin Mendy, Nabil Fekir, Ousmane Dembele ve Adil Rami, Müslüman kimlikleri ile öne çıkıyor.
14 GOLÜN 1’İ FRANSA’DAN
Fransa’nın turnuvada kaydettiği gollerin hemen hemen hepsi de göçmen ve Afrikalı futbolculardan geldi. Turnuvanın yıldızlarından Kylian Mbappe ve Antoine Grizman Fransa Milli Takımı adına 4’er gol kaydederken, Rafael Varane, Samuel Umtiti, Paul Pogba da birer golle şampiyonluğa katkı sağladı. Diger 3 golün ikisini rakip futbolcular kendi kalelerine atarken, Benjamin Pavard Fransa kökenli gol atan tek futbolcu olarak dikkat çekti.
“Kutlamalar dışında ırkçı ve İslam karşıtı olduklarını unutuyorlar”
Sosyolog ve Science Po Aix en Provence Üniversitesinden Prof. Dr. Raphael Liogier, Fransa Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamada Fransa’da sağcı ve milliyetçi bir kesimin milli takımın tamamen Fransızlardan oluşmadığı için üzüntü duyduğunu belirtti. Ülkede aynı zamanda Fransa tarafından sömürülen Afrika ülkelerinden gelen göçmenler olmadan Dünya Kupası’nı kazanamayacağını, dolayısıyla bu zaferinin meşru sayılamayacağını söyleyen bir başka kesimin olduğuna dikkati çeken Liogier, çoğunluğu Afrikalı oyunculardan oluşan Fransa Milli Takımı’nın ülkenin tüm renklerini, çeşitliliğini ve kültürünü barındırdığını kaydetti. “Ülkede bir grup, Fransa’nın kupa kazandığına seviniyor ama günlük hayatta İslam karşıtı, ırkçı, yabancı düşmanı olabiliyor. Fransa’nın bu zaferi, bu insanlar için ırkçı karşıtı bir ders olmalı. Çünkü onlar kutlama zamanlarının dışında ırkçı ve İslam karşıtı olduklarını unutuyor” diyen Liogier, Fransızların sadece Dünya Kupası’nı kutlarken değil her zaman İslam karşıtı ve ırkçı yorumlardan ve eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.
2018 Dünya Kupası Şampiyonu Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (15 Tem, 2018, 10:41öö PDT)
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