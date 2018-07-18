Göçmenlerin zaferi

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda zirvede yer alarak ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Fransa’nın kadrosundaki göçmen ve Afrikalı kökenli futbolcular dikkat çekti. Fransa’da göçmen karşıtı tutumun giderek yoğunluk kazandığı bir dönemde, Ülkeyi Dünya Kupası’nda şampiyonluğa taşıyan milli takım futbolcuları şampiyonluk sevincini doyasıya yaşarken, Fransa hükümetinin sığınmacı ve göçmenlere karşı tutumunu da rafa kaldırmış olduğu görülüyor. Takıma verdikleri katkının yanında piyasa değerleriyle de dünya futbolunda kendilerine yer edinen Afrikalı futbolcular, kadronun çoğunluğunu oluşturuyor. 22 kişiden oluşan Fransa Milli Takımı’nın 12 futbolcusu Afrikalı olmak üzere toplam 16 oyuncusu göçmen.

23 OYUNCUNUN 15’İ AFRİKA ASILLI

Fransa Milli Takımı’nın kadrosundaki 23 oyuncudan 15’inin Afrika kökenli olması dikkati çekiyor. 19 yaşında Dünya Kupası’nı kaldırma şansı bulan ve Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, göçmen bir ailenin çocuğu. Mbappe’nin babası Kamerunlu, annesi ise Cezayirli. Manchester United’da mücadele eden Paul Pogba ise Gine asıllı. Diğer yandan Chelsea forması giyen N’Golo Kante’nin annesi ve babası Malili. Monaco’da forma giyen Djibril Sidibe de Mali asıllı. Steve Mandada, PSG’den Presnel Kimpembe ve orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ise Kongolu. Barcelonalı Samuel Umtiti ise Kamerun doğumlu. Kadrodaki diğer futbolculardan Benjamin Mendy Senegal, Blaise Matuidi Angola, Corentin Tolisso Togo, Thomas Lemar Guadeloupe ve Nijerya, Adil Rami Fas, Nabil Fekir ise Cezayir asıllı. Barcelona’nın forvet oyuncusu Ousmane Dembele’nin annesi Moritanyalı, babası da Nijeryalı.

TAKIMDA SADECE 2 FRANSIZ

Takımın kadrosunda Afrikalı futbolcuların yanı sıra İspanyol, İtalyan ve Portekiz asıllı futbolcular da bulunuyor. Atletico Madridli Lucas Hernandez İspanyol, Real Madrid’den Raphael Varane Martinik, Chelsea’de forma giyen Olivier Giroud İtalyan, kaleci Hugo Lloris ise Katalan asıllı. Bir diğer futbolcu Antoine Griezmann’ın babası Alman, annesi Portekizli. Takımın 3’üncü kalecisi Alphonse Areola da Filipinli. Fransa Milli Takımı’nın sadece iki Fransız futbolcusu bulunuyor. Bu isimler Benjamin Pavard ve Florian Thauvin olarak göze çarpıyor. Takımda aynı zamanda Djibril Sidibe, N’Golo Kante, Paul Pogba, Benjamin Mendy, Nabil Fekir, Ousmane Dembele ve Adil Rami, Müslüman kimlikleri ile öne çıkıyor.

14 GOLÜN 1’İ FRANSA’DAN

Fransa’nın turnuvada kaydettiği gollerin hemen hemen hepsi de göçmen ve Afrikalı futbolculardan geldi. Turnuvanın yıldızlarından Kylian Mbappe ve Antoine Grizman Fransa Milli Takımı adına 4’er gol kaydederken, Rafael Varane, Samuel Umtiti, Paul Pogba da birer golle şampiyonluğa katkı sağladı. Diger 3 golün ikisini rakip futbolcular kendi kalelerine atarken, Benjamin Pavard Fransa kökenli gol atan tek futbolcu olarak dikkat çekti.

“Kutlamalar dışında ırkçı ve İslam karşıtı olduklarını unutuyorlar”

Sosyolog ve Science Po Aix en Provence Üniversitesinden Prof. Dr. Raphael Liogier, Fransa Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamada Fransa’da sağcı ve milliyetçi bir kesimin milli takımın tamamen Fransızlardan oluşmadığı için üzüntü duyduğunu belirtti. Ülkede aynı zamanda Fransa tarafından sömürülen Afrika ülkelerinden gelen göçmenler olmadan Dünya Kupası’nı kazanamayacağını, dolayısıyla bu zaferinin meşru sayılamayacağını söyleyen bir başka kesimin olduğuna dikkati çeken Liogier, çoğunluğu Afrikalı oyunculardan oluşan Fransa Milli Takımı’nın ülkenin tüm renklerini, çeşitliliğini ve kültürünü barındırdığını kaydetti. “Ülkede bir grup, Fransa’nın kupa kazandığına seviniyor ama günlük hayatta İslam karşıtı, ırkçı, yabancı düşmanı olabiliyor. Fransa’nın bu zaferi, bu insanlar için ırkçı karşıtı bir ders olmalı. Çünkü onlar kutlama zamanlarının dışında ırkçı ve İslam karşıtı olduklarını unutuyor” diyen Liogier, Fransızların sadece Dünya Kupası’nı kutlarken değil her zaman İslam karşıtı ve ırkçı yorumlardan ve eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

2018 Dünya Kupası Şampiyonu Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (15 Tem, 2018, 10:41öö PDT)

Altın jenerasyonun zaferi: 2018 Dünya Kupası [[ İkinci yıldızı taktılar ]]Rusya’da organize edilen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa, finalde Hırvatistan’ı mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Fransa, tarihinde ikinci kez bu başarıyı tekrarladı.Fransızlar bu turnuvadan önce iki kez finale çıkma başarısı göstermişti. İlk olarak 1998 yılında ev sahipliğini yaptıklarını organizasyonda finalde Brezilya’yı geçerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.2006 yılında Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ise Fransa, finalde İtalya’ya kaybetti.Kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Hugo Lloris gibi önemli oyuncuların yer aldığı Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda yenilgi yüzü görmezken, 6 maçını kazanarak en çok galibiyet elde eden takım unvanını Belçika ile paylaştı. Avustralya'yı 2-1, Peru'yu 1-0'la geçen ve Danimarka ile 0-0 berabere kalarak C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Fransızlar, son 16 turunda Arjantin'i 4-3, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0, yarı finalde ise Belçika'yı 1-0 mağlup etti.Fransa ikinci yıldızı taktı. #WorldCup #FRA pic.twitter.com/SfxW3gyN7Q— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Temmuz 2018 [[ Deschamps tarih yazdı ]]Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda finalde Hırvatistan’ı yenen Fransa’da Teknik Direktör Didier Deschamps tarihe geçti.Deschamps, Dünya Kupası’nı hem futbolcu, hem de Teknik Direktör olarak kazanan üçüncü kişi oldu. Fransız teknik adam, 1998 yılındaki Dünya Kupası’nda kaptan olarak kupayı kazanan kadroda yer alıyordu.Dünya Kupası’nda daha öncede Brezilyalı Mario Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında futbolcu olarak, 1970 de teknik direktör olarak kazandı. Alman Franz Beckenbauer ise 1974’de futbolcu, 1990 yılında da teknik direktör olarak şampiyon oldu.[[ Göçmenlerin zaferi ]]2018 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda en dikkat çeken detay, futbolcuların büyük çoğunluğunun göçmen bir aileden gelmesi. Avrupa temsilcisinin kupaya uzanmasında büyük pay sahibi olan ve organizasyonun en değerli kadrosu olmasını sağlayan isimler ekseriyetle Afrika kökenli.Öyle ki; kadroda yer alan 23 isimden yalnızca 5'inin (Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Florian Thauvin, Olivier Giroud, Lucas Hernandez) anne ve babası Fransız. Geriye kalan 18 futbolcudan 4'ünün ise ebeveynlerinden yalnızca birinin Fransız olması dikkat çekiyor. Kupanın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Samuel Umtiti (Kamerun), N'Golo Kante (Mali) ve Paul Pogba (Gine) gibi isimler de Mavilerin ‘Afrika’ kökenli yıldızları arasında.Öte yandan Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan Steve Mandanda (Kongo), Thomas Lemar (Guadalupe) ve Samuel Umtiti (Kamerun) dışındaki tüm isimlerin Fransa doğumlu olması ise ilgi çeken diğer ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.🏆Fransa. (@FutStat) 🇲🇱 Kante, Dembele, Sidibe🇨🇩 Nzonzi, Mandanda, Kimpembe🇨🇲 Mbappe, Umtiti🇪🇸 Lloris, Hernandez🇬🇳 Pogba🇦🇴 Matuidi🇹🇬 Tolisso🇨🇮 Mendy🇩🇿 Fekir🇲🇦 Rami🇩🇪 Griezmann🇮🇹 Giroud🇵🇭 Areola🇬🇵 Lemar🇲🇶 Varane🇫🇷 Pavard, Thauvin— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Temmuz 2018 [[ En değerli kadro ]]Kadrosunda Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann ve Osman Dembele gibi gelecek vaadeden yıldızları barındıran Fransa, 1 milyar 410 milyon Euro ile 2018 Dünya Kupası'nın en pahalı takımı oldu.Fransa’nın kadrosunda yer alan isimlerde ise en değerli oyuncu olarak 120 milyon Euro’yla Mbappe öne çıkıyor. Mbappe’yi 100 milyon Euro’yla Griezmann ve 90 milyon Euro’yla Pogba takip etti.Fransa'yı, 1 milyar 386 milyon Euro ile İngiltere takip ederken, 1 milyar 269 milyon Euro’luk bir kadroya sahip olan Brezilya ise üçüncü.Sadece kadrosundaki değil turnuvaya götürmediği futbolcularla da inanılmaz bir kadro derinliğine sahip olan Fransa, öyle gözüküyor ki daha uzun yıllar turnuvalarda adından söz ettirecek.Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da kadroda olmayan futbolcular. #WorldCup ❌ Benzema❌ Martial❌ Payet❌ Lacazette❌ Koscielny❌ Ben Yedder❌ Coman❌ Rabiot❌ Zouma ❌ Laporte❌ Bakayoko❌ Gameiro❌ Lenglet❌ Kurzawa❌ Digne pic.twitter.com/8Ieg0YYa9b— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Temmuz 2018 [[ Artık yeni bir yıldız var: Mbappe ]]Fransa'nın kupa macerasında özelikle iki hücum oyuncusu öne çıktı. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe ile final maçının en iyi oyuncusu ilan edilen Atletico Madridli Antoine Griezmann, 4'er kez ağları sarsarak takımın başarısında kilit rol oynadı.Futbol eleştirmenleri tarafından Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin halefi olarak gösterilen Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Mbappe, yakaladığı istatistiklerle de öne çıktı.Hırvatistan karşısında takımının 4'üncü golüne imza atan Mbappe, 19 yıl 207 gün ile Dünya Kupası tarihinde Pele'nin ardından bir final maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.Son 16 turunda Arjantin'e attığı 2 gol ve yaptırdığı penaltı ile de maçın kahramanı olan Fransız forvet, 1958'de 17 yaşındayken hat-trick yapan Pele'den sonra bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.Daha 19 yaşında. #WorldCup pic.twitter.com/ljqqodUVsY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Temmuz 2018 Video: Nefes kesen maçta Fransa Arjantin'i eledi[[ Hayal kırıklığı Giroud]]Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda goller atması beklenen Giroud, gol atmayı bırakın kaleyi bile bulamadı. Fransız futbolcu çıktığı maçlarda isabetli şut atamazken turnuvanın hayal kırıklıklarından biri oldu.Giroud, 1966 Dünya Kupasından sonra ilk kez kaleye isabetli şut çekemeyen forvet olarak tarihe geçti.❗ Giroud, Dünya Kupası'nı isabetli şut çekemeden tamamladı. (Opta)Toplam Şut: 13İsabetli Şut: ❌ pic.twitter.com/uHd1NSSOT3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Temmuz 2018 [[ Kupa'nın emekçisi: N'golo Kante ]]Fransa Milli Takımı’nın, 20 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası’na uzanmasında kilit rol oynayan isim hiç şüphesiz N’Golo Kante oldu. Chelsea forması giyen 27 yaşındaki yıldız futbolcu, turnuva boyunca takımın hem ofansif hem de defansif yükünü çekti. Mali asıllı yıldızın özellikle Arjantin mücadelesinde Lionel Messi’ye göz açtırmaması ise şampiyonadaki en etkili performansı olarak göze çarptı.Final karşılaşmasında, midesinden geçirdiği rahatsızlığa rağmen ilk 11’de başlayan Kante, teknik direktör Didier Deschamps’ın da en güvendiği isimlerdendi.Mavilerin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız isim, buna rağmen karakteri gereği hep geri planda durmayı seçti. Kutlamalarda çekingen davranan Kante’ye arkadaşlarının kupayı zorla vermesi ise turnuvanın en dikkat çeken anı olarak kameralara yansıdı. #Fransa’nın turnuvayı kazanmasında en büyük pay sahibi olan oyunculardan biri ama utandığı için kupayı alamıyor. #Nzonzi takım arkadaşını çok iyi tanıyor ve kupayı alıp #Kante’ye veriyor. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (16 Tem, 2018, 8:03öö PDT) [[ VAR en çok Fransa'ya yaradı ]]Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ve Fransa'nın şampiyon olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası, en fazla penaltı kararının verildiği turnuva olarak tarihe geçti. Penaltı sayısının artışında ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının rolü büyük oldu.Fransa, turnuvada VAR'dan en çok faydalanan ülkelerin başında geldi.2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemler 29 kez beyaz noktayı gösterdi. 29 penaltı atışından 22'si golle sonuçlanırken, 7 atış sonucunda gol sevinci yaşanmadı.Kupada hakemlerin finale gelene kadar çok sayıda maçta başvurduğu VAR sistemi, Fransa-Hırvatistan (4-2) finalinde de bir penaltı kararında etkili oldu. 38. dakikada Fransa'da Griezmann'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde top Perisic'in eline çarptı. Hakem Nestor Pitana, VAR'a başvurdu. Kenarda görüntüyü izleyen Pitana penaltı kararı verdi ve kupanın sahibi Fransa maçta 2-1 öne geçti.Fransa, ayrıca turnuvada Avustralya ile oynanan grup maçında VAR ile penaltı atışı kazandı. Video: Fransa Dünya Şampiyonu (Geniş özet ve goller) Tarihin en çok penaltı verilen turnuvası 2018 Dünya Kupası’nda 169 gol atılırken sadece 4 kırmızı kart çıktı. #WorldCup Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (17 Tem, 2018, 3:13öö PDT)



