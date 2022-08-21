Gökdeniz Bayrakdar: Ömrüm boyunca unutmayacağım

Trabzonspor dün akşam Antalyaspor'a konuk oldu. Futbolseverlerin son düdüğe kadar keyifle takip ettiği maçta tam 7 gol atılırken, Antalyaspor 5-2'lik skorla gülen taraf oldu.

Kırmızı-beyazlılar 2-0 öne geçerken, Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 2 değişiklik yaparak Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi'yi oyuna aldı. Bu hamlelerin ardından ilk devrenin sonlarında farkı Bardhi'nin golüyle bire indirerek soyunma odasına gitti.

İkinci yarıya da Marc Bartra hamlesiyle başlayan bordo-mavililer rakip yarı alana oyunu yıkarak boşluk ve gol aradı. 73.dakikada yine Enis Bardhi'nin attığı golle Trabzonspor, skoru eşitledi.

Daha sonra Trezeguet'nin yaptığı hata sonrasında Gökdeniz Bayrakdar Antalyaspor'u tekrar öne geçirdi ve bordo-mavililerin gardını düşürdü. Daha sonrasında kırmızı-beyazlılar arka arkaya attığı iki golle daha skoru 5-2 yaptı ve 3 puanı aldı.

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"Formamı duvara asacağım"

Maçtan sonra ise yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Gökdeniz Bayrakdar'ın sözleri ise büyük tepki topladı. Attığı golden dolayı çok mutlu olduğunu belirten 20 yaşındaki futbolcu, “Bugün benim için inanılmaz bir gün. Ömrüm boyunca unutamayacağım. Formamı duvara asacağım. Çok anlamı 2 gol oldu. Takımıma faydalı olmak çok önemliydi. İnşallah devamını getiririz. Nuri hocanın bize verdiği güven çok. Sahaya girdiğimizde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz” dedi. Aslen Trabzonlu olduğu bilinen genç futbolcuya ise bu açıklamalardan sonra tepkiler yağdı.

İşte o tepkiler

Bundan sonra Trabzonspor ile adının yan yana anılmasından rahatsız olacağım iki futbolcu var!

Halil Dervişoğlu

Gökdeniz Bayrakdar REKLAM August 21, 2022

Gökdeniz Bayraktar Akçaabat'lı değil miydi ? Bu kadar yırtınacak ne yaptı bu şehir, bu takım ona — Mustafa Akçay (@MustyAkcay) August 20, 2022

O çakma Gökdeniz in de bu Takımda asla yeri yok. Sevinirsin eyvallah da bu Takım sana ne yaptı alacağız deyipte almadı mı? — ömer6️⃣1️⃣🇹🇷 (@om_er6161) August 20, 2022