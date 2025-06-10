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Golfçüler Belek'te Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek

Golfçüler Belek'te Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek

15:2710/06/2025, Salı
DHA
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Golf tutkunları Antalya'da bir araya gelecek.
Golf tutkunları Antalya'da bir araya gelecek.

Antalya'nın Serik ilçesinde 141 amatör sporcunun mücadele edeceği European Senior Men's and Ladies Championship, 12 Haziran'da başlayacak.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından düzenlenen ve kıtanın en prestijli, kıdemli golf organizasyonlarından biri olarak kabul edilen European Senior Men's and Ladies Championship, 12 Haziran'da Belek'te gerçekleştirilecek.


50 yaş ve üzeri amatör kadın ve erkek golfçülerin yer aldığı turnuvada, Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden 141 amatör sporcu katılacak. Sporcular, Cornelia Golf Club'ta Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Turnuvada, 'stroke play' formatında oynanacak müsabakada bireysel performanslar öne çıkacak.


Katılımcıların Belek'in doğal güzellikleri ve golf turizmi olanaklarını deneyimleyeceği turnuva 3 gün sürecek.




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