Göztepe rekor teklifi açıkladı: Romulo ayrılıyor mu?

Brezilyalı futbolcu Romulo'nun gösterdiği performansla ilgi odağı olduğunu vurgulayan Mance, "Kendisiyle ilgili aslında biz çok büyük bir teklif de aldık. Göztepe tarihine bakarsak açık ara en büyük transfer teklifi de diyebiliriz ama kesinlikle bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak. Sadece bizim istediğimiz derecede yüksek bir bonservis bedeli olursa o zaman ayrılabilir. Dediğim gibi rekor bir transfer teklifi zaten aldı. Çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi. Belirlediğimiz bonservis olmadığı sürece kendisi bizimle kalacak" dedi.