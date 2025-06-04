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Göztepe rekor teklifi açıkladı: Romulo ayrılıyor mu?

Göztepe rekor teklifi açıkladı: Romulo ayrılıyor mu?

13:264/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
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Romulo
Romulo

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı futbolcuları Romulo'ya rekor bonservis teklifi geldiğini açıkladı. Mance, golcü oyuncunun geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Hem takımın durumuyla alakalı hem de transfer dönemiyle alakalı konuşan Mance, Romulo'nun transfer sürecine de değindi.

Brezilyalı futbolcu Romulo'nun gösterdiği performansla ilgi odağı olduğunu vurgulayan Mance, "Kendisiyle ilgili aslında biz çok büyük bir teklif de aldık. Göztepe tarihine bakarsak açık ara en büyük transfer teklifi de diyebiliriz ama kesinlikle bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak. Sadece bizim istediğimiz derecede yüksek bir bonservis bedeli olursa o zaman ayrılabilir. Dediğim gibi rekor bir transfer teklifi zaten aldı. Çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi. Belirlediğimiz bonservis olmadığı sürece kendisi bizimle kalacak" dedi.





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