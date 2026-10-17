TÜMOSAN Konyaspor Amedspor deplasmanında son dakikada yıkıldı | ÖZET
18:16, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 18:16, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor - Amedspor maç özeti
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Amedspor'a 1-0 mağlup oldu. Gol dakika 86. dakikada Mbaya Diagne'den geldi. Amed SK bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak ikinci sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 5 puanla 16. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor - Amedspor maç özeti haberimizde.
Süper Lig'in 8. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde Amedspor'u konuk etti. Konyaspor rakibine 86. dakika yediği golle 1-0 mağlup oldu. TÜMOSAN Konyaspor - Amedspor maç özeti haberimizde.
TÜMOSAN KONYASPOR - AMEDSPOR MAÇ SONUCU
TÜMOSAN KONYASPOR - AMEDSPOR MAÇ ÖZETİ
TÜMOSAN Konyaspor - Amedspor maç özetini izlemek için
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
Başlıklar :AmedsporTÜMOSAN KonyasporSüper Lig