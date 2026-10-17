Fenerbahçe - Alanyaspor Canlı Skor - Canlı Anlatım
18:06, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 18:10, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Alanyaspor canlı
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu akşam 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk 11'leri, canlı skor ve canlı anlatım ekranı haberimizde.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde bu akşam saat 19.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Alanyaspor canlı skor ve canlı anlatım ekranı haberimizde.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Greewood, Kante, Guendouzi, İrfan CAn, Oğuz, Lukaku
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, İbrahim, Duarte, Hwang, Arda, Fatih, Makouta, Baran, Hadergjonaj
FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI SKOR
FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI ANLATIM
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Spor
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Başlıklar :FenerbahçeAlanyasporSüper Lig