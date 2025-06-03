TFF duyurdu: Ligler tescil edildi

TFF’nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 Sezonu Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,





Trendyol Süper Lig’i 1. olarak tamamlayan Galatasaray Kulübü’nün Süper Lig Şampiyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray Kulübü’nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,





Trendyol Süper Lig’de puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sivasspor ve Bodrum FK takımlarının Trendyol 1.Lig’e düşürülmelerine,





Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol Süper Lig’e yükseltilmelerine,





Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor ve MKE Ankaragücü takımlarının 2. Lig’e düşürülmelerine,





2. Lig Beyaz Grup’ta 1. sırada yer alan Sarıyer ve 2. Lig Kırmızı Grup’ta 1. sırada yer alan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor takımları ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Van Spor Futbol Kulübü takımlarının Trendyol 1. Lig’e yükseltilmelerine,





2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup’ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Afyonspor Kulübü, Altay ve Karaköprü Belediyespor takımları ile Kırmızı Grup’ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Giresunspor, Nazillispor ve Diyarbekir Spor A.Ş. takımlarının 3.Lig’e düşürülmelerine,





3. Lig 1. Grup’ta 1. sırada yer alan Bursaspor, 3. Lig 2. Grup’ta 1. sırada yer alan Muğlaspor Kulübü, 3. Lig 3. Grup’ta 1. sırada yer alan Aliağa Futbol A.Ş., 3. Lig 4. Grup’ta 1. sırada yer alan Mardin 1969 Spor ile grup içi play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Kahramanmaraş İstiklal Spor ve Muş Spor Kulübü takımlarının 2. Lig’e yükseltilmelerine,





3. Lig müsabakaları sonucu 1. Grup’ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Ergene Velimeşe Spor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ Futbol Kulübü, 2. Grup’ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Kelkit Hürriyet Spor Kulübü, Nevşehir Belediye Spor, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş., 3. Grup’ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Bayburt Özel İdare Spor, 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediye Spor, 4. Grup’ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş., Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. takımlarının Bölgesel Amatör Lig’e düşürülmelerine,





Bölgesel Amatör Lig’de, gruplarında 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor (1. Grup - Bingöl), 1926 Bulancakspor (2. Grup - Giresun), Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü (3. Grup - Malatya), Kilis Belediyespor (4. Grup - Kilis), KDZ. Ereğli Belediye Spor (5. Grup - Zonguldak), Eskişehirspor Kulübü (6. Grup - Eskişehir), Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü (7. Grup - Denizli), Fethiye İdman Yurdu (8. Grup - Bursa), Yeşil Yalova FK Spor Kulübü (9. Grup - Yalova), Galata (10. Grup - İstanbul), ve play-off müsabakaları sonucunda Kapadokya Spor (Nevşehir), İnkılap Futbol Spor Kulübü (İstanbul) takımlarının 3.Lig’e yükseltilmelerine karar verilmiştir" denildi.











