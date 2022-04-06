Göztepeli futbolcu Cherif Ndiaye Çin'e transfer oldu

Göztepe 1 Temmuz 2021 tarihinde HNK Gorica'dan transfer ettiği Cherif Ndiaye'yi bonservisiyle birlikte, Çin Ligi takımlarından Shanghai Port'a sattı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de 20 gol attı

Ndiaye ilk senesinde 39 maça çıkıp 10 gol attı, 3 kez de asist yaptı. Golcü oyuncu bu sezon ise 30 müsabakada yine 10 defa gol sevinci yaşadı. Toplam 2 bin 137 dakika sahada kalan Senegalli 3 defa gol pası verdi. Ndiaye son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü.