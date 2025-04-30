Göztepe'ye başarılı futbolcudan kötü haber: Kaburgası kırıldı

"Aynı müsabakanın ilk dakikalarında sakatlık yaşayan oyuncumuz Doğan Erdoğan'ın arka adalesinde yırtık tespit edilmiş tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Karşılaşma sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuz Kuryu Matsuki'nin adductor kasında yırtık tespit edilmiş, tedavi süreci hızlıca başlatılmıştır. Sakatlığı bulunan diğer oyuncularımız Juan, Malcom Bokele ve Novatus Miroshi'nin tedavi süreçleri ise planlandığı şekilde sürdürülmektedir."