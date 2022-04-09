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Güven Yalçın'dan Ronaldo tarzı gol sevinci

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlı takımın son golünü atan Güven Yalçın'ın, Cristiano Ronaldo tarzı gol sevinci sosyal medyaya damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güven Yalçından Ronaldo tarzı gol sevinci
Güven Yalçın'ın gol sevinci

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde Vodafone Park'taki ilk maçına çıkan Beşiktaş, rahat bir galibiyete imza attı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergiledi. Maçın 78. dakikasında Güven Yalçın ile farkı 3'e çıkaran Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi.

Güven Yalçın'dan Ronaldo tarzı gol sevinci

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Güven Yalçın, attığı golle mücadelenin skorunu belirledi. Genç oyuncunun gol sevincinde Cristiano Ronaldo'nun tarzında sevinmesi sosyal medyaya damga vurdu. İşte Güven'in gol sevinci;

Güven Yalçın'ın gol sevinci
Güven Yalçın'ın gol sevinci

Güven Yalçın'ın gol sevinci
Güven Yalçın'ın gol sevinci

Güven Yalçın'ın gol sevinci
Güven Yalçın'ın gol sevinci

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