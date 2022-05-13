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Güven Yalçın'la yola devam

Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda Güven Yalçın'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güven Yalçınla yola devam
Siyah-beyazlı formayla toplamda çıktığı 100 maçta 20 gol kaydetti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan hangileriyle yola devam edeceği konusunda teknik direktör Valerien İsmael’in raporunu bekleyen Beşiktaş yönetimi, ilk hamlesini Güven Yalçın ile yapıyor.

4 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 23 yaşındaki oyuncuyla hem yerli hem de potansiyelli olmasından dolayı yeni sözleşme imzalanacak.

Takımda kalma ihtimali yüksek olan Güven ile ligin bitimiyle birlikte sözleşme imzalanacak.

  • Genç futbolcu, bu sezon Beşiktaş forması ile 32 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Güven Yalcin (@guvenyalcin99)'in paylaştığı bir gönderi

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