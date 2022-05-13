Güven Yalçın'la yola devam

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan hangileriyle yola devam edeceği konusunda teknik direktör Valerien İsmael’in raporunu bekleyen Beşiktaş yönetimi, ilk hamlesini Güven Yalçın ile yapıyor.
4 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 23 yaşındaki oyuncuyla hem yerli hem de potansiyelli olmasından dolayı yeni sözleşme imzalanacak.
Takımda kalma ihtimali yüksek olan Güven ile ligin bitimiyle birlikte sözleşme imzalanacak.
- Genç futbolcu, bu sezon Beşiktaş forması ile 32 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.