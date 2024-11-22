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Hamit Altıntop’tan Macaristan yorumu: ‘Kimseyi yanıltmasın’

Hamit Altıntop’tan Macaristan yorumu: ‘Kimseyi yanıltmasın’

17:1922/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Hamit Altıntop’tan Macaristan yorumu
Hamit Altıntop’tan Macaristan yorumu

UEFA Uluslar Ligi play-off turu kura çekimi bugün gerçekleşti. A Milli Takımın rakibi Macaristan oldu. TFF'nin eski milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop Macaristan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan oldu. TFF'nin eski milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop kurayı yorumladı. Karşılaşmanın zor geçeceğini belirten Altıntop, Macaristan’ın Uluslar Ligi’ndeki performansını değerlendirdi.

‘ÜÇÜNCÜ OLMALARI KİMSEYİ YANILTMASIN’

Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi'ne direkt katılma şansını kaçıran A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde play-off turuna kaldı. Play-off turunda Macaristan'ın rakibi olan Türkiye'nin tur şansını Hamit Altıntop değerlendirdi. Hamit Altıntop'un HT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hayırlı olsun, zor bir kura. İskoçya, Galler'in; Sırbistan da Karadağ'ın bir numara daha büyük takımları.

İlk maçın içeride olması öz güven anlamında iyi olabilir, iyi bir sonuçla oraya gitmemiz bizim elimizi güçlendirecektir.

Genel manada zor olacaktır. Bizim futbol anlayışımızla şanslar yüzde 50'ye 50 diyebiliriz.

Macaristan zor grupta 3. oldu, bu yanıltmasın. Almanya ve Hollanda'ya karşı iyi maçlar da oynadılar.

Macaristan'da bir dostluk maçı oynamıştık, herhalde kaybettik o maçı. Bizim açımızdan zordu."





#Hamil Altıntop
#UEFA Uluslar Ligi
#Türkiye
#Macaristan

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