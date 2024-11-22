Rakibimizi tanıyalım: İşte Macaristan’ın Uluslar Ligi karnesi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlayan Macaristan, 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı. A Milli Futbol Takımımız ise son maçta aldığı yenilgi sonrası 2. sıraya düşerek A Ligi’ne yükselmek için play-off turuna kaldı. İşte rakibimiz Macaristan hakkında istatistikler.

MACARİSTAN 1 KEZ KAZANDI

Türkiye’nin play-off’taki rakibi Macaristan, A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele etti. Grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlayan Macaristan, 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

EN DEĞERLİ OYUNCUSU ‘DOMİNİK SZOBOSZLAİ’

Macaristan’ın en değerli ve önemli oyuncusu 10 numara giyen Dominik Szoboszlai. 75 milyon euro piyasa değerine sahip yıldız futbolcu kariyerine Liverpool’da sürdürüyor.

Orta saha mevkiinde oynayan oyuncu bu sezon Liverpool formasıyla 16 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Milli takım kariyerinde 51 maçta görev alan 24 yaşındaki oyuncu 15 gol 6 asist kaydetti.

MACARİSTAN KADROSU

1 Denes Dibusz

4 Marton Dardai

5 Attila Fiola

6 Willi Orban

7 Loic Nego

10 Dominik Szoboszlai

13 Andras Schafer

18 Zsolt Nagy

20 Roland Sallai

19 Barnabas Varga

14 T. Nikitscher

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı.

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Macaristan arasındaki son maç 22 Mart 2024'te Budapeşte'de oynandı. Hazırlık karşılaşmasını Macarlar 48. dakikada Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET SAYISI EŞİT

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.







