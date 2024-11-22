UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi, TSİ 14.00'te başladı. A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananları, yoluna A Ligi'nde devam edecek. Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak. Peki Türkiye'nin play off rakibi kim oldu, A Milli takım kimle oynayacak? İşte soruların yanıtları.

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF’DA TÜRKİYE’NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Milliler, Uluslar Ligi'nde play-off'da A Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan Macaristan ile eşleşti.

C/D GRUBU PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

B/C GRUBU PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

A/B GRUBU PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

A LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Hollanda - İspanya

Hırvatistan - Fransa

İtalya - Almanya

Danimarka - Portekiz

Hollanda - İspanya / Danimarka - Portekiz maçlarının galipleri yarı finalde karşılaşacak.

İtalya - Almanya / Danimarka - Portekiz maçlarının galipleri yarı finalde karşılaşacak ve finalin adı belli olacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

Karşılaşmalar çift maç usulüne göre oynanacak.

A Milli Takım'ın ilk maçı Türkiye'de oynanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR HANGİLERİ?

> A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

> B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek.

> C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.

A LİGİ’NDE İLK SIRADA TAMAMLAYANLAR NE YAPACAK?

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.







