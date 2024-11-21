Uluslar Ligi’nde tarih yazdılar: O kulüp ilk kez Dünya Kupası’na katılabilir

UEFA Uluslar Ligi'nde Lihtenştayn'ı 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza atan San Marino, C Ligi'ne yükseldikten sonra şimdi de Dünya Kupası'na katılma hesapları yapmaya başladı.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ VAR

San Marino, UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta Lihtenştayn'ı 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza attı. 7 puanla C Ligi'ne yükselmeyi başaran 36 bin nüfuslu ülkede adeta bir peri masalı yaşanıyor.

Mavi-beyazlılar ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarken, deplasmanda galip geldi ve bir yılda iki resmi mücadeleden zaferle ayrıldı. Bu başarı ülkede büyük sevinç yaratırken Avrupa basınında da manşetlere çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Uluslar Ligi'nin 14 en iyi grup birincisi sıralamasında son sırada yer alan San Marino, çok düşük bir ihtimal olsa da play-off turnuvasından Dünya Kupası'na gidebilir.

Eğer 14 grup birincisinden en az 10'u eleme gruplarında ilk iki sırada yer alırsa geriye kalan 4 takım ile play-off turnuvası yapılacak.

San Marino play-off turnuvasında yer alacak ve Dünya Kupası'na gidebilecek konuma gelebilir.











