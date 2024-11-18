Jorge Jesus geri dönüyor

Arabistan'da Al Hilal ile yoluna yenilgisiz devam eden deneyimli teknik adam Jorge Jesus’un bir sonraki adresi belli oldu.

Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan Jesus ile iletişime geçerek söz kesmeyi planlayan Luiz Eduardo Baptista, seçim vaadi olarak da kullanmayı planlıyor.