Jorge Jesus geri dönüyor

Arabistan'da Al Hilal ile yoluna yenilgisiz devam eden deneyimli teknik adam Jorge Jesus’un bir sonraki adresi belli oldu.
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Flamengo Kulübü'nün başkan adayı olan Luiz Eduardo Baptista, Jorge Jesus'u takımın başına getirmek istiyor.
Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan Jesus ile iletişime geçerek söz kesmeyi planlayan Luiz Eduardo Baptista, seçim vaadi olarak da kullanmayı planlıyor.
70 yaşındaki teknik direktör, daha önce Flamengo'nun başında Liberdatores, Sudamericana, Süper Kupa ve Brezilya Lig'i şampiyonlukları yaşamıştı.
Luiz Eduardo Baptista'nın Jorge Jesus'u Brezilya'ya geri döndürmek için şartları zorlayacağı da belirtildi.