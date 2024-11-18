Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jorge Jesus geri dönüyor

Jorge Jesus geri dönüyor

17:1218/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arabistan'da Al Hilal ile yoluna yenilgisiz devam eden deneyimli teknik adam Jorge Jesus’un bir sonraki adresi belli oldu.
Arabistan'da Al Hilal ile yoluna yenilgisiz devam eden deneyimli teknik adam Jorge Jesus’un bir sonraki adresi belli oldu.

Süper Lig’de bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’de devam ediyor. Tecrübeli teknik adam ile ilgili gündeme flaş bir iddia gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

Arabistan'da Al Hilal ile yoluna yenilgisiz devam eden deneyimli teknik adam Jorge Jesus’un bir sonraki adresi belli oldu.

GERİ DÖNÜYOR

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Flamengo Kulübü'nün başkan adayı olan Luiz Eduardo Baptista, Jorge Jesus'u takımın başına getirmek istiyor.

Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan Jesus ile iletişime geçerek söz kesmeyi planlayan Luiz Eduardo Baptista, seçim vaadi olarak da kullanmayı planlıyor.

70 yaşındaki teknik direktör, daha önce Flamengo'nun başında Liberdatores, Sudamericana, Süper Kupa ve Brezilya Lig'i şampiyonlukları yaşamıştı.

Luiz Eduardo Baptista'nın Jorge Jesus'u Brezilya'ya geri döndürmek için şartları zorlayacağı da belirtildi.



#Jorge Jesus
#Al-Hilal
#Flamengo

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı 2025 ocak maaş tablosu netleşiyor: 20, 25, 30, 35, 40 oranında zam gelirse yeni asgari ücret…