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Jose Mourinho Barcelonalı yıldızın transferini reddetti

Jose Mourinho Barcelonalı yıldızın transferini reddetti

16:5218/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Jose Mourinho Barcelonalı yıldızın transferini reddetti
Jose Mourinho Barcelonalı yıldızın transferini reddetti

Fenerbahçe’de transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Yaz transfer sezonunda adı Fenerbahçe ile anılan Barcelonalı yıldız hakkında dikkat çeken bir detay gündeme geldi. İspanyol basını ismi sarı-lacivertli takımla anılan Barcelonalı futbolcunun transferini Jose Mourinho'nun reddettiğini paylaştı. Detaylar haberimizde.

Jose Mourinho yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer gündeminde flaş iddialarla gündeme gelen Fenerbahçe için bu kez İspanyol basınından dikkat çeken bir gelişme paylaşıldı. İşte detaylar.

MOURİNHO O İSMİ REDDETTİ

Marca, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımla anılan Barcelonalı futbolcu Ansu Fati'nin transferini Jose Mourinho'nun reddettiğini paylaştı.

Mourinho, oyuncunun sık sık sakatlanması ve sakatlıklardan dönüşlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu transferi veto etti.

Haberde, Ansu Fati için Fenerbahçe ihtimalinin sürmeye devam ettiği ancak giderek bu transferin zorlaştığı bilgisi de verildi.

İspanyol devi, 22 yaşındaki oyuncuyla devre arasında yollarını ayırmayı istese de beklediği teklifleri henüz alamadı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 7 resmi maçta görev yapan Fati, gol ve asist yapamadı.



#Jose Mourinho
#Ansu Fati
#Marca

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