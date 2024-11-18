Jose Mourinho Barcelonalı yıldızın transferini reddetti

Jose Mourinho yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer gündeminde flaş iddialarla gündeme gelen Fenerbahçe için bu kez İspanyol basınından dikkat çeken bir gelişme paylaşıldı. İşte detaylar.

MOURİNHO O İSMİ REDDETTİ

Marca, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımla anılan Barcelonalı futbolcu Ansu Fati'nin transferini Jose Mourinho'nun reddettiğini paylaştı.

Mourinho, oyuncunun sık sık sakatlanması ve sakatlıklardan dönüşlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu transferi veto etti.

Haberde, Ansu Fati için Fenerbahçe ihtimalinin sürmeye devam ettiği ancak giderek bu transferin zorlaştığı bilgisi de verildi.

İspanyol devi, 22 yaşındaki oyuncuyla devre arasında yollarını ayırmayı istese de beklediği teklifleri henüz alamadı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 7 resmi maçta görev yapan Fati, gol ve asist yapamadı.







