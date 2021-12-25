Hasan Ali Kaldırım penaltı beklenen pozisyon hakkında konuştu

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında bir pozisyon esnasında top, Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarparak dışarı çıktı. Trabzonsporlu futbolcular penaltı için itiraz ederken, VAR'da görev yapan Hakan Ceylan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e izleme tavsiyesinde bulunmadı.
- "Sormanız bile ayıp"
- Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu tartışma çıkaran pozisyon hakkında konuştu. Karar doğru olduğunu söyleyen Kaldırım, "Rakibim beni itti. Dengemi kaybettim elime çarptı. Penaltıyla alakası yoktu. Bu soruyu burada sormanız bile ayıp" ifadelerini kullandı.