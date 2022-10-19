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Hatayspor Türkiye Kupası'na veda etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, TFF 2. Lig temsilcisi Düzcespor'u ağırladığı 3. Eleme turu maçında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor 0-2 Düzcespor maç özeti: Düzcespor gol izle
​Hatayspor 0-2 Düzcespor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 2. Lig temsilcisi Düzcespor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde kapatan konuk ekip, 90+5. dakikada bulduğu golle son sözü söyledi ve adını bir üst tura yazdırdı. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise bu sonuçla beraber kupa mücadelesine erken veda etti.

Hatayspor - Düzcespor maç özeti

27. dakikada Kevin Varga ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert vurdu top yandan dışarı çıktı.

31. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşu sonrasında arkaya açılan topu Samet kontrol etti ve ceza sahasına pasının gönderdi. Topla buluşan Emre Gündoğdu da topu topu ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada Samet Eker’in sağdan yerden ortasına altı pas çizgisi üzerinde Timur Kosovalı dokundu ancak top arka direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Ruben Riberio ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, direk dibinde kaleci Ömer Faruk son anda topu kornere çeldi.

87. dakikada Çınar’ın ara pasında topla buluşan Hamit Kulya’nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

90 5. dakikada hızlı gelişen Düzcespor atağında Timur’un pasında topla buluşan Eren Karadağ meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
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