Hatayspor-Antalyaspor: 3-3 (ÖZET)

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Hatayspor'un gollerini 19. dakikada Carlos Strandberg, 62. dakikada Kerim Alıcı ve 71. dakikada Guy Kilama kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 57 ve 88. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Adam Buksa attı.
Ayrıca karşılaşmanın 90+5. dakikasında Antalyaspor'da kaleci Helton Leite sakatlandı. Oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için kaleye orta sahadan Safouri geçti.
Hatayspor-Antalyaspor maç özeti
19. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Lamkel Ze, topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Strandberg, vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
35. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Larsson'un pasında orta alandan hızla rakip sahaya ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un uzak mesafeden şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
57. dakikada Bünyamin’in sağdan ortasında topla buluşan Buksa’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
60. dakikada Kaluzinski’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Erce kornere çeldi.
63. dakikada Antalyaspor kalecisi Helton Leite’nin yumruklayarak uzaklaştırdığı top önünde kalan Kerim Alıcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
71. dakikada Ghoulam’ın sol kanattan ortasında kale önünde topa dokunan Kilama, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
85. dakikada Rivas’ın ceza alanı içerisindeki müdahalesinde Buksa’nın yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada beyaz noktanın başına geçen Buksa, topu ağlara yolladı. 3-3
Mücadele bu skorla sona erdi.