Hatayspor-Antalyaspor: 3-3 (ÖZET)

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Hatayspor'un gollerini 19. dakikada Carlos Strandberg, 62. dakikada Kerim Alıcı ve 71. dakikada Guy Kilama kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 57 ve 88. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Adam Buksa attı.