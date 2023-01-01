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Spor

Helton Leite Antalyaspor'da

Antalyaspor, Benfica'da forma giyen kaleci Helton Leite ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

12:11 . 21/01/2023 Cumartesi
DHA
Helton Leite Antalyaspor'da

Helton Leite Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı kaleci Helton Leite'yi kadrosuna kattı. 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi için Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ördek katılımıyla imza töreni düzenlendi. 

Kış transfer sezonunda Doğukan Sinik ve Erdal Rakip'in ardından üçüncü imzayı Helton Leite'ye attırdıklarını belirten Levent Ördek, "Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın değerli bir oyuncusunu kadromuza dahil ederek takımımızı güçlendirdik. Helton, 1.5 yıl bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


"Takımı tanıyorum"

Antalyaspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Helton Leite, "Ligin geri kalan kısmında takımıma faydalı olabilmek için elimden geleni yapacağım. Bir an evvel sahaya çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şehir olarak zaten Antalya'yı biliyordum. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım da var. Dolayısıyla hem şehir hem de takım hakkında yeteri kadar bilgi sahibiyim. Buraya gerçekten başarılı olmak için geldim, umarım öyle olur" diye konuştu.



#Helton Leite
#Antalyaspor
#Benfica
15 dakika önce
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Helton Leite Antalyaspor'da
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