Hentbol'da son iki bileti Ortahisar Belediyespor ve Adasokağı kaptı

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Ortahisar Belediyespor ve Adasokağı, Sekizli Final'de mücadele etmeye hak kazandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, kupada 1. tur karşılaşmaları tamamlandı.
Ortahisar Belediyespor, 32-28 kazandığı ilk maçın rövanşında Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda Anadolu Üniversitesi'ni konuk etti. Rakibini 37-33 mağlup eden Ortahisar Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Sekizli Final'e adını yazdırdı.
Turun diğer eşleşmesinde ise Adasokağı ile Kırşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Adana'daki maçı 43-24, Kırşehir'deki rövanş karşılaşmasını da 35-26 kazanan Adasokağı, Sekizli Final'e kaldı.
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final organizasyonunda Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor ve Adasokağı mücadele edecek.