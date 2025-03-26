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Hentbolda Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Hentbolda Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

14:4326/03/2025, Çarşamba
AA
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Hentbolda Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Hentbolda Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Hentbolda HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde sekizli final eşleşmeler belli oldu.

İzmir'de düzenlenecek sekizli finallerin kura çekimi Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşti.


Sekizli finallerde çeyrek final maçları 30 Nisan Çarşamba günü, yarı finaller 1 Mayıs Perşembe günü, final karşılaşmaları ise 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.


HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final eşleşmeleri şöyle:


Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor


Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor


Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor


Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı


HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:


Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor


Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor


Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor


Spor Toto-Depsaş Enerji AŞ Hentbol

#Hentbol
#Türkiye Kupası
#çeyrek final

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