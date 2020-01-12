Hollanda basını yazdı: Merih Demiral De Ligt'i bitirdi

NOS’un incelemesinde, sezon başında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax’tan transfer edilen De Ligt’in Merih Demiral’ın müthiş formu sebebiyle yedek kaldığı ve milli futbolcumuza formasını nasıl kaptırdığına dair açıklamalar yer aldı.

NOS’un haberinde, “De Ligt’in Juventus’taki ilk sezonunda Bonucci ve Chiellini’nin arkasında bekleyeceği çok belliydi. Ancak Merih Demiral’ın müthiş formu De Ligt üzerinde hayal kırıklığı yaşatıyor. Merih Demiral savunmanın ortasında oynadığı maçlarda hiç zayıflık belirtisi göstermiyor” ifadeleri kullanıldı.

Pavel Nedved'ten Merih Demiral'a övgü dolu sözler Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusu hakkında Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’den sonra kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözler kullandı.Nedved, yaptığı açıklamada Merih’in Juventus’ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini ifade etti. Başkan yardımcısı, "Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor" dedi.Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti: "Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor.” Tuttosport'tan Merih Demiral manşeti: Dokunamazsınız.🗞 @tuttosport pic.twitter.com/WyuQkcVDyN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 5, 2020

Konuyla ilgili La Gazzetta dello Sport’tan Fabian del Valle’nin görüşlerine yer veren NOS’un haberinde İtalyan muhabirin Merih - De Ligt karşılaştırmasıyla ilgili şu cümlelerine yer verildi: “Merih şimdi formayı kaptı ve artık onu yedeğe çekmek çok zor. Merih adam markajı konusunda daha sağlam, hava toplarında ondan top almak neredeyse imkansız ve De Ligt’ten en büyük farkı daha agresif bir savunmacı olması. De Ligt İtalyan futboluna alışma evresi geçirmedi. Dili öğrenmesi için de zamana ihtiyacı var. Sarri’nin De Ligt’i kullanamamasının temel sebebi uyum problemi. De Ligt İtalya’ya alışkın olarak Juventus’a gelseydi her şey daha farklı olabilirdi. De Ligt’in en iyi formunu henüz görmedik ama hala çok genç. Biraz daha sabırlı olunmalı beklenmeli. Merih, Bonucci ile çok iyi ikili oldu. Bu nedenle de sahada müthiş bir uyum gösteriyorlar. Merih daha çok Chiellini’nin oyun yapısına yakın. Bonucci, Merih yanında olduğu zaman daha rahat oynuyor. Belki de gelecek sezon De Ligt - Merih Demiral ikilisini izleyebiliriz.”