Hollanda Ligi'nde nefes kesen son: Şampiyon belli oldu

Son 5 haftaya 9 puan geride giren PSV Eindhoven, Ajax'ın yaşadığı puan kayıpları sonrası farkı kapadı. Ligin son maçında Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup eden PSV, sezonu şampiyonu tamamladı.
Hollanda Eredivisie'de sezon bugün oynanan maçların ardından tamamlandı. Deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven, 79 puanla en rakibi Ajax'ın 1 puan önünde şampiyon oldu.
Sezonun son bölümüne farklı şekilde önde giren Ajax, 4 maçta 10 puan kaybetti. Aynı dönemde hata yapmayan PSV Eindhoven 4 maçtan 12 puan çıkartarak, son haftaya Ajax'ın 1 puan önünde girdi.
Son hafta maçlarında PSV Eindhoven deplasmanda Sparta Rotterdam'ın konuğu olurken, Ajax sahasında Twente'yi ağırladı. PSV Eindhoven; 27'nci dakikada Perisic, 58'inci dakikada Luuk de Jong ve 84'üncü dakikada Tillman'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.
Sahasında Twente'yi 28'inci dakikada Henderson ve 90'ıncı dakikada Weghorst'un golleriyle 2-0 mağlup eden Ajax ise sezonu ikinci sırada tamamladı.
Sezonu 79 puanla ilk sırada tamamlayan PSV Eindhoven, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, toplamda ise 26'ncı kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Hollanda'nın en çok şampiyon olan takımı ünvanını elinde bulunduran Ajax, sezonu ikinci sırda tamamlarken dramatik bir son yaşadı. Ligde son hafta öncesinde 4 maçta 10 puan kaybeden Francesco Farioli ve öğrencileri, final haftasına PSV'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Son hafta PSV, Sparta Rotterdam deplasmanında hata yapmayınca Ajax sezonu ikinci sırada tamamladı.