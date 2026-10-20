Sergen Yalçın'ın sözleri yeniden gündem: Milli yıldızlar için çarpıcı ifadeler

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın, geçmişte futbol yorumculuğu yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Kenan Yıldız'dan Arda Güler'e, Ferdi Kadıoğlu'ndan Semih Kılıçsoy'a kadar birçok isim hakkında değerlendirmelerde bulunan Yalçın'ın sözleri dikkat çekti.

KENAN YILDIZ İÇİN "YILDIZ ÖZELLİĞİ YOK"

Sergen Yalçın'ın geçmişte yaptığı yorumlar arasında Kenan Yıldız'a ilişkin ifadeleri öne çıkmıştı. Genç futbolcunun yıldız oyuncu olarak değerlendirilmesine katılmayan Yalçın, "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok" sözlerini kullanmıştı. Deneyimli teknik adam, başka bir değerlendirmesinde de Kenan Yıldız'ın Arda Güler'le aynı seviyede olmadığını savunmuştu.

ARDA GÜLER'İN EURO 2024 PERFORMANSINA ELEŞTİRİ

Yalçın'ın yorumlarından Arda Güler de etkilenmişti. EURO 2024'teki performansını değerlendirdiği genç futbolcu hakkında konuşan Yalçın, "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda" ifadelerini kullanmıştı. Kendisinin gençlik dönemiyle Arda Güler'i kıyasladığı bir değerlendirmede ise 18 yaşındaki halinin Arda'dan daha iyi olduğunu düşündüğünü dile getirmişti.

FERDİ KADIOĞLU VE SEMİH KILIÇSOY YORUMLARI

İngiltere Premier Lig'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu hakkında da görüşlerini paylaşan Yalçın, milli futbolcunun lig seviyesinde fark yaratacak özelliklere sahip olmadığını savunarak, "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu" demişti.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un kamuoyunda fazla abartıldığını düşünen Yalçın, oyuncuyla ilgili değerlendirmesinde, "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa" ifadelerini kullanmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ DE ELEŞTİRİLERDEN PAYINI ALDI

Milli takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nun savunma performansını yeterli bulmayan Yalçın, "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Orkun Kökçü'nün saha içindeki rolüne ilişkin görüşlerini de paylaşan Yalçın, oyuncuyu 6 numara pozisyonunda tercih etmeyeceğini belirterek, "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım" sözlerini kullanmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE YUNUS AKGÜN DE LİSTEDE

Yalçın'ın yorum yaptığı isimler arasında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de bulunuyordu. Barış Alper'in performansını eleştiren Yalçın, milli futbolcunun normal seviyesinin gerisinde kaldığını ifade etmişti. Yunus Akgün içinse "Yunus Akgün çok formsuz" yorumunu yapmıştı.

Yalçın'ın yaptığı bu açıklamalar, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından yeniden tartışılmaya başlandı.

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