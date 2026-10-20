Sergen Yalçın’dan A Milli Takım açıklaması: Merak edilenleri yanıtladı
13:32, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:34, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
A Milli Futbol Takımımızda Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor. Tecrübeli hoca, 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
A Milli Takım’ın yeni hocası belli oldu. TFF, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.
Kafa Sports Youtube kanalında konuşan Yalçın, süreç ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur.”
“İnan daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır.”
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