Sergen Yalçın’dan A Milli Takım açıklaması: Merak edilenleri yanıtladı

“Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur.”