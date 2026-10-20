İsmail Kartal kararını verdi: İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı muhtemel 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Slavia Prag'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerde iki eksik bulunurken teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte maça dair merak edilenler...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede sarı-lacivertliler, Mert Müldür ve Marco Asensio'dan faydalanamayacak.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz ve Lukaku yer alıyor.