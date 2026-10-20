Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe maçında yok
Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i ağırlamaya hazırlanan Liverpool'a sakatlık şoku yaşandı. Teknik direktör Andoni Iraola, yıldız oyuncunun milli ara öncesinde sahalara dönmesinin zor olduğunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i konuk etmeye hazırlanan Liverpool'da Jeremie Frimpong'dan kötü haber geldi. Teknik direktör Andoni Iraola, sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun milli ara öncesinde sahalara dönmesinin zor olduğunu açıkladı.
Brentford maçında kas sakatlığı yaşayan Frimpong'un, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool'un önündeki 6 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Bu maçlar arasında Fenerbahçe deplasmanı da bulunuyor.
Öte yandan Dominik Szoboszlai'nin sakatlığının kötüleşmediğini belirten Iraola, Macar futbolcunun Frimpong'a kıyasla daha kısa sürede takıma dönmesini beklediklerini ifade etti.