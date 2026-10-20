Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe maçında yok

Fenerbahçe Slavia Prag karşısında galibiyet arıyor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Peki Fenerbahçe, Slavia Prag karşısına hangi 11 ile çıkacak? Fenerbahçe-Slavia Prag maçının muhtemel 11'ini haberimizde bulabilirsiniz.