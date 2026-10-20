Yapay zekâdan yeni Süper Lig tahmini: Şampiyon ve küme düşenleri açıkladı
Yapay zekâ, Süper Lig’de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk tahminini güncelledi. Zirve yarışındaki dengeler değişirken sezon sonunda şampiyon olması ve küme düşmesi beklenen takımlar da açıklandı.
Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından Euro Club Index, şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattına ilişkin sezon sonu tahminlerini güncelledi. Galatasaray zirvedeki yerini korurken Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali yükseldi, Beşiktaş'ın ise geriledi.
8'inci haftada Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 geçerken Trabzonspor da Beşiktaş'ı 2-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı.
Karşılaşmaların ardından güncellenen Euro Club Index tahminlerine göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 57,1'e yükseldi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk olasılığı yüzde 25,4'e, Beşiktaş'ın yüzde 10,2'ye gerilerken Trabzonspor'un ihtimali yüzde 7,1'e çıktı.
Euro Club Index'in sezon sonu puan tahminlerinde Galatasaray 80 puanla ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin 76, Beşiktaş'ın 71 ve Trabzonspor'un 68 puanla sezonu tamamlaması öngörüldü.
Tahminlerde sezon sonunda Süper Lig'e veda etmesi beklenen üç takım da açıklandı. Euro Club Index'in öngörüsüne göre Eyüpspor 18'inci, Gaziantep FK 17'nci ve Samsunspor 16'ncı sırada yer alarak küme düşecek takımlar olacak.