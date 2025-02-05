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Hükmen mağlup sayılacak: PFDK'ya sevk edilen oyuncu gizlice oynatılmış

Hükmen mağlup sayılacak: PFDK'ya sevk edilen oyuncu gizlice oynatılmış

16:105/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
IHA
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Kocaelispor’dan Sivasspor için kural ihlali iddiası
Kocaelispor’dan Sivasspor için kural ihlali iddiası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçları oynanıyor. Bu karşılaşmaların birisinde yaşanan olay gündeme damga vurdu. Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları Sivasspor’un tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Murat Paluli’yi oynattığını, taleplerine karşı herhangi bir izin yazısının kendilerine sunulmadığını söyledi. Genç, "Gerekli belgeler verilmezse Sivasspor’un hükmen mağlubiyeti için federasyona başvuracağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kocaelispor, dün sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Sivasspor’un futbolcusu Murat Paluli’nin idari tedbirli olmasına rağmen sonradan oyuna girerek müsabakada görev aldığını söyledi.


"Gerekli izinler alındı' dendi"

Rakip takımla temas kurduklarını belirten Genç, "Kulübümüzün bu durum karşısında müsabaka sonucuna itiraz etmek için 7 günlük süresi bulunmaktadır. Rakip takım ile yapılan görüşmelerde tarafımıza futbolcunun sevkinin kupa müsabakasında geçerli olmadığına dair sevk yazısı aldıkları ve her halükarda futbolcunun idari tedbirli olmasına rağmen kupa müsabakasında görev alabilmesi adına gerekli izin yazılarının alındığı bildirilmiştir" dedi.


"Belgeler sunulmadı"

Söz konusu yazıları talep ettiklerini ancak kendilerine herhangi bir belge sunulmadığının altını Kadir çizen Genç, sözlerine şöyle devam etti:


"Kulübümüz ilgili futbolcunun sevkinin nasıl yapıldığına dair disiplin sevk yazısı ile TFF’den alınan özel izin yazısını talep etmiştir. Ne yazık ki halihazırda kulübümüze sunulan bir belge bulunmamaktadır. Kulübümüz, hak kaybı yaşamamak adına rakip takım tarafından gerekli belgelerin tarafımıza ulaştırılmaması hallerinde müsabaka sonucunun rakibimiz aleyhine hükmen 3-0 mağlubiyet olarak tescillenmesi maksadıyla TFF ilgili kurumlarına başvuru yapacaktır."

#Türkiye Kupası
#Kocaelispor
#Sivasspor

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