Hükmen mağlup sayılacak: PFDK'ya sevk edilen oyuncu gizlice oynatılmış

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kocaelispor, dün sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Sivasspor’un futbolcusu Murat Paluli’nin idari tedbirli olmasına rağmen sonradan oyuna girerek müsabakada görev aldığını söyledi.





"Gerekli izinler alındı' dendi"

Rakip takımla temas kurduklarını belirten Genç, "Kulübümüzün bu durum karşısında müsabaka sonucuna itiraz etmek için 7 günlük süresi bulunmaktadır. Rakip takım ile yapılan görüşmelerde tarafımıza futbolcunun sevkinin kupa müsabakasında geçerli olmadığına dair sevk yazısı aldıkları ve her halükarda futbolcunun idari tedbirli olmasına rağmen kupa müsabakasında görev alabilmesi adına gerekli izin yazılarının alındığı bildirilmiştir" dedi.





"Belgeler sunulmadı"

Söz konusu yazıları talep ettiklerini ancak kendilerine herhangi bir belge sunulmadığının altını Kadir çizen Genç, sözlerine şöyle devam etti:



