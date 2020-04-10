PREMİER LİG

İdman yaparken evinin camını kırdı

İngiliz ekibi Aston Villa’nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy, karantina sürecinde antrenmanlarını sürdürürken, yanlışlıkla evinin camını kırdı.

Haber Merkezi İHA
İngiliz futbolcu cam kırılınca büyük bir şok yaşadı.

İngiliz futbolcu cam kırılınca büyük bir şok yaşadı.

Dünyayı saran koronavirüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Onlardan biri de Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy. İngiliz futbolcu evinin bahçesinde duvara sektirerek topla oynarken ilginç bir olay yaşandı.

Murphy, topu duvardan sektirmeyi iyi ayarlayamayınca evinin camını kırdı. 21 yaşındaki futbolcu bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bu zamanda bunu tamir edebilecek birisi yok" notunu ekledi.

Videoya kısa zamanda takım arkadaşları ve takipçilerinden birçok yorum aldı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cristiano Ronaldo saçı isteyen çocuğa babasın...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.