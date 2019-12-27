PREMİER LİG

İngiliz futbolcu lüks aracıyla kaza yaptı

West Ham United'da oynayan yıldız futbolcu Michail Antonio spor aracıyla bir evin ön tarafına çarptı. Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber Merkezi Diğer, DHA
Michail Antonio'nun aracı kza sonrası hurdaya döndü

Michail Antonio'nun aracı kza sonrası hurdaya döndü

İngiltere Premier Lig takımı West Ham United'da oynayan yıldız kanat oyuncusu antrenmandan sonra kardan adam kıyafeti giyerek, lüks aracıyla takımın bulunduğu otele doğru yola koyuldu. Londra'nın güneyinde bulunan Balham mahallesinden geçerken sebebi bilinmeyen bir şekilde, bir evin ön bahçe duvarına çarptı. Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu yara almadı, lüks aracı ise hurdaya döndü.

Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio'nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.

  • Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Michail Antonio'nun, kaza yaptığı araçtan çıkma anı.
Michail Antonio'nun, kaza yaptığı araçtan çıkma anı.

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PORTRE | Mesut Özil
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