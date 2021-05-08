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Spor İngiltere Championshipte dramatik son Rotherham 88de yedikleri golle üst üste 3 kez küme düştü
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İngiltere Championship'te dramatik son: Rotherham 88'de yedikleri golle üst üste 3. kez küme düştü

İngiltere Championship'in son haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarına göre; Wycombe, Rotherham ve Sheff Wed. küme düştü. Aynı zamanda eski milli oyuncu Colin Kazım'ın takımı, son dakikalarda atılan golle ligde kalmayı garantiledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Championshipte dramatik son: Rotherham 88de yedikleri golle üst üste 3. kez küme düştü
Rotherham'da maç sonu büyük üzüntü yaşandı.

İngiltere Championship'in son haftası nefesleri kesti. Son 3 sıradaki takımların, alınacak sonuçlara göre ligde kalma ihtimalleri bile bulunuyordu.

Üst üste 3. kez küme düştüler

Teknik direktör Paul Warne yönetimindeki Rotherham 2016-2017 sezonunda Championship'ten küme düşmüştü. Bir sonraki sezon yeniden yükselen İngilizler, aynı sezon tekrardan küme düşmüştü. 2019-2020 sezonunda Warne yönetimiyle yeniden Championship'e yükselen Rotherham, alınan sonuçların ardından yeniden küme düştü.

Deplasmanda hiçbir amacı olmayan Cardiff ile karşılaşan Rotherham United, 8. dakikada Lewis Wing'in golüyle öne geçti. Fakat 88. dakikada Marion Pack'ın attığı golle Cardiff eşitliği sağladı ve Rotherham United küme düştü.

  • Colin Kazım'ın takımı Derby ligde kaldı
  • Wayne Rooney'in çalıştıdığı Derby County sahasında Sheff Wed'i ağırladı. Mücadele Derby'nin 78. dakikada penaltıdan attığı golle 3-3 eşitlikle sona erdi. Alınan bu beraberliğin ve Rotherham United'in da puan kaybetmesiyle birlikte eski milli oyuncu Colin Kazım'ın takımı Derby ligde kalmayı garantiledi.


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