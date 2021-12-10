İngiltere Premier Lig'de kasım ayının futbolcusu belli oldu

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz yıldızın aralarında Joao Cancelo, Diogo Jota ve Bernardo Silva'nın da yer aldığı 5 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.
Kasım ayında üç maçta forma giyen Alexander-Arnold, rakip fileleri bir kez havalandırırken, dört golün de pasını verdi.
- Ödülü ekim ayında da Alexander-Arnold'ın takım arkadaşı Mısırlı Muhammed Salah almıştı.
Boss. 👊
Trent Alexander-Arnold is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November! 🔴#PLAwards | @TrentAA pic.twitter.com/vrbVEbbZs7
Boss. 👊