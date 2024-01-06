, İtalya Serie A 19. haftasında evinde Hellas Verona ile karşılaştı. 90 dakikası 1-1 devam eden maçın son dakikaları büyük bir çekişme yaşandı. Davide Frattesi 90+3’te Inter’i 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Hellas Verona’da 90+5’de Darko Lazovic kırmızı kart gördü, Thomas Henry ise son saniyelerde penaltı kaçırdı. Inter bu sonuçla 48 puana yükselerek liderliğini korudu. Verona ise 14 puanla 17. sırada yer aldı.