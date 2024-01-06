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Spor

Inter şanslı gününde: Hellas Verona son saniye penaltı kaçırdı 2-1 mağlup oldu

İtalya Serie A 19. haftasında Inter evinde Hellas Verona’yı konuk etti. Nefes kesen maçta Inter son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Verona’da Thomas Henry 90+5’de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Inter’in golleri Lautaro Martinez ve Davide Frattesi’den geldi. Inter - Hellas Verona maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumu haberimizde.

16:45 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:46 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İtalya Serie A 19. haftasında Inter evinde Hellas Verona’yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A 19. haftasında Inter evinde Hellas Verona’yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
, İtalya Serie A 19. haftasında evinde Hellas Verona ile karşılaştı. 90 dakikası 1-1 devam eden maçın son dakikaları büyük bir çekişme yaşandı. Davide Frattesi 90+3’te Inter’i 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Hellas Verona’da 90+5’de Darko Lazovic kırmızı kart gördü, Thomas Henry ise son saniyelerde penaltı kaçırdı. Inter bu sonuçla 48 puana yükselerek liderliğini korudu. Verona ise 14 puanla 17. sırada yer aldı.

INTER - HELLAS VERONA MAÇ ÖZETİ

Inter - Hellas Verona maç özetini izlemek için

INTER - HELLAS VERONA MAÇ SONUCU

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 19. HAFTA FİKSTÜRÜ

İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI








#İtalya Serie A
#Inter
#Hellas Verona
#Hakan Çalhanoğlu
28 dakika önce
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