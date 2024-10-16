UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. haftasında İspanya evinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. haftasında İspanya evinde Sırbistan’ı konuk etti. Ev sahibi İspanya maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Goller dakika 5’ Aymeric Laporte, 65’ Alvaro Morata, 77’ Alejandro Baena’dan geldi. Sırbistan’da Strahinja Pavlovic 64. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İspanya - Sırbistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İspanya, UEFA Uluslar Ligi 4. haftasında evinde Sırbistan ile karşılaştı. Maçın son 15 dakikasını 10 kişi tamamlayan Sırbistan İspanya’ya 3-0’lık skorla mağlup oldu. Galibiyet golleri Laporte, Mora, Baena’dan geldi. İspanya - Sırbistan maç özeti haberimizde.
İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ
İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ
İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇ SONUCU
İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇ SONUCU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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