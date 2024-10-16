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İspanya evinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup etti | ÖZET

İspanya evinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup etti | ÖZET

10:0116/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. haftasında İspanya evinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. haftasında İspanya evinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. haftasında İspanya evinde Sırbistan’ı konuk etti. Ev sahibi İspanya maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Goller dakika 5’ Aymeric Laporte, 65’ Alvaro Morata, 77’ Alejandro Baena’dan geldi. Sırbistan’da Strahinja Pavlovic 64. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İspanya - Sırbistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İspanya, UEFA Uluslar Ligi 4. haftasında evinde Sırbistan ile karşılaştı. Maçın son 15 dakikasını 10 kişi tamamlayan Sırbistan İspanya’ya 3-0’lık skorla mağlup oldu. Galibiyet golleri Laporte, Mora, Baena’dan geldi. İspanya - Sırbistan maç özeti haberimizde.

İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ

İspanya - Sırbistan maç özetini izlemek için

İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇ SONUCU

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI





#İspanya
#Sırbistan
#UEFA Uluslar Ligi

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