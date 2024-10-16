UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. haftasında Polonya evinde Hırvatistan’ı konuk etti. Ev sahibi Polonya 3-1 geri düştüğü maçta 2 gol bularak beraberliği yakaladı ve maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Hırvatistan’ın golleri Borna Sosa, Petar Sucic ve Martin Baturina’dan geldi. Polonya’nın golleri Piotr Zielinski, Nicola Zalewski, Sebastian Szymanski’den geldi. Polonya - Hırvatistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.