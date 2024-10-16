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Polonya’dan muhteşem geri dönüş: Szymanski puan getirdi | ÖZET

Polonya’dan muhteşem geri dönüş: Szymanski puan getirdi | ÖZET

09:4116/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. haftasında Polonya evinde Hırvatistan’ı konuk etti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. haftasında Polonya evinde Hırvatistan’ı konuk etti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. haftasında Polonya evinde Hırvatistan’ı konuk etti. Ev sahibi Polonya 3-1 geri düştüğü maçta 2 gol bularak beraberliği yakaladı ve maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Hırvatistan’ın golleri Borna Sosa, Petar Sucic ve Martin Baturina’dan geldi. Polonya’nın golleri Piotr Zielinski, Nicola Zalewski, Sebastian Szymanski’den geldi. Polonya - Hırvatistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Polonya UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. haftasında evinde Hırvatistan’ı konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski Polonya’ya puan getiren golü kaydetti. Polonya - Hırvatistan maç özeti haberimizde.

POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ

Polonya - Hırvatistan maç özetini izlemek için

POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇ SONUCU

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI




#Polonya
#Hırvatistan
#UEFA Uluslar Ligi

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