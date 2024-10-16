UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. haftasında Polonya evinde Hırvatistan’ı konuk etti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. haftasında Polonya evinde Hırvatistan’ı konuk etti. Ev sahibi Polonya 3-1 geri düştüğü maçta 2 gol bularak beraberliği yakaladı ve maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Hırvatistan’ın golleri Borna Sosa, Petar Sucic ve Martin Baturina’dan geldi. Polonya’nın golleri Piotr Zielinski, Nicola Zalewski, Sebastian Szymanski’den geldi. Polonya - Hırvatistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Polonya UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. haftasında evinde Hırvatistan’ı konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski Polonya’ya puan getiren golü kaydetti. Polonya - Hırvatistan maç özeti haberimizde.
POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ
POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ
POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇ SONUCU
POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇ SONUCU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
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