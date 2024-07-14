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Spor

İspanya - İngiltere EURO 2024 Final || Canlı izle - Canlı sonuç

Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı EURO 2024 final karşılaşmasında İspanya ile İngiltere sahne alacak. Saat 22.00'de başlayacak olan final karşılaşması Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. İspanya - İngiltere maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:28 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
İspanya - İngiltere
İspanya - İngiltere

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final karşılaşmasında İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.


Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.


İspanya ile İngiltere bugün 28. kez kozlarını paylaşacak. Oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet alırken 4 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı.


İSPANYA - İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane.


İSPANYA - İNGİLTERE CANLI İZLE

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EURO 2024 GOL KRALLIĞI


#İspanya
#İngiltere
#EURO 2024
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