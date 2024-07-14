İspanya - İngiltere EURO 2024 Final || Canlı izle - Canlı sonuç

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final karşılaşmasında İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.
İspanya ile İngiltere bugün 28. kez kozlarını paylaşacak. Oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet alırken 4 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı.
İSPANYA - İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER
İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane.