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Spor

İspanyol kadın futbolcu en mutlu gününde baba acısı yaşadı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final karşılaşmasında İspanyollara kupayı getiren golü atan Olga Carmona, maçın ardından babasının ölüm haberini aldı.

14:45 . 21/08/2023 Pazartesi
DHA
Attığı golle İspanya'yı dünya şampiyonu yapmıştı.

Attığı golle İspanya'yı dünya şampiyonu yapmıştı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya rakibini 1-0 mağlup etti. İspanyollara kupayı getiren golü 29. dakikada Olga Carmona kaydetti.


İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu’ndan (RFEF) maçtan sonra yapılan açıklamada, “RFEF, Olga Carmona'nın babasının ölümünü bildirdiği için derin üzüntü duymaktadır. Futbolcu acı haberi Dünya Kupası finalinin ardından öğrendi. Olga ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin” denildi.


"Bu gece beni izlediğini biliyorum"

Olga Carmona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana benzersiz bir başarma gücü verdiğini biliyorum. Bu gece beni izlediğini ve benimle gurur duyduğunu biliyorum. Huzur içinde yat baba” ifadelerini kullandı.





#Kadınlar Dünya Kupası
#Olga Carmona
#İspanya
1 saat önce
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