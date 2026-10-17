Asensio’nun sakatlığının perde arkası ortaya çıktı: Alanyaspor ve Prag maçında oynayacak mı?
09:03, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:23, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe’de Marco Asensio, Alanyaspor maçı öncesinde yapılan son antrenmanda yer almadı. Peki Asensio’nun neyi var? Marco Asensio, Alanyaspor ve Prag maçlarında oynayacak mı?
Fenerbahçe’de gözler Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı lacivertli takım bu karşılaşma sonrasında da Şampiyonlar Ligi’nde de Prag ile karşılaşacak.
Alanyaspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda ise Marco Asensio yer almadı.
Asensio’nun dizinde bir şişlik olduğu ve bu şişliğin inmediği için Aston Villa maçının kadrosunda yer almadığı, o yüzden de antrenmana da çıkmadığı öğrenildi.
Asensio’nun sakatlığının geçmesi halinde Alanyaspor maçında süre alabileceği öğrenilirken, şişliğin devam etmesi durumunda oyuncu hem Alanyaspor hem de Prag maçlarında süre alamayacak.
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