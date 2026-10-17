Samandıra’da büyük kriz iddiası: Oyuncular açıklamalardan rahatsız oldular
08:55, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:12, 17/10/2026, Cumartesi
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Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile oyunculardan Marco Asensio arasında problem olduğu iddia edilmişti. Takımdaki diğer yıldız oyuncuların da, maç sonunda yapılan açıklamalardan rahatsız oldukları kaydedildi.
Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. İsmail Kartal ile Asensio arasında bir problem olduğu iddia edilmişti.
Takvim'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüpte yaşanan krizin sadece Asensio ile sınırlı olmadığı öğrenildi.
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe orta sahasının etkili isimlerinden Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ile de iletişim sorunu yaşadığı iddia edildi. Kartal'ın, 'Kante hazır olmadığını söyledi' ifadesinin rahatsızlık oluşturduğu kaydedildi.
Ayrıca İsmail Kartal'ın ayrıca yedek kaldığı için rahatsız olan Romelu Lukaku ile de problem yaşadığı iddia edildi.
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