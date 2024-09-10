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Spor

Protestolu maçta kazanan İtalya oldu

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İsrail ile İtalya karşı karşıya geldi. Maç İtalya’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 38’ Davide Frattesi, 62’ Moise Kean ve 90’ Mohammad Abu Fani’den geldi. İtalya grupta 2’de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İsrail ise 2. mağlubiyetini alarak 0 puanla 4. sırada yer aldı. İsrail - İtalya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:25 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
İsrail 1-2 İtalya maç özeti
İsrail 1-2 İtalya maç özeti

İtalya, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de İsrail ile karşılaştı. Maçı 2-1’lik skorla İtalya kazandı. Maçın başında, İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşını sırtlarını dönerek protesto etti. Bu protesto tüm dünyada yankı uyandırdı. İsrail - İtalya maç özeti haberimizde.

İSRAİL - İTALYA MAÇ ÖZETİ

İsrail - İtalya maç özetini izlemek için

İSRAİL - İTALYA MAÇ SONUCU

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ULUSLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI





#İtalya
#İsrail
#UEFA Uluslar Ligi
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