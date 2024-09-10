İtalya, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de İsrail ile karşılaştı. Maçı 2-1’lik skorla İtalya kazandı. Maçın başında, İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşını sırtlarını dönerek protesto etti. Bu protesto tüm dünyada yankı uyandırdı. İsrail - İtalya maç özeti haberimizde.